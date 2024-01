Bayern de Munique x Union Berlin: escalações e onde assistir

Jogo excepcional no Campeonato Alemão nesta quarta-feira (24). Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam às 16h30, na Allianz Arena, em partida atrasada da 13ª rodada da Bundesliga. Em casa, os bávaros terão a oportunidade de diminuir a vantagem do Leverkusen, que disparou na liderança após derrota do time comandado pelo técnico Thomas Tuchel no último compromisso.

Como chega o Bayern de Munique

Os atuais campeões vêm de uma dura derrota em casa para o Werder Bremen na rodada passada e viram o Leverkusen disparar na liderança da Bundesliga. Dessa maneira, os bávaros agora precisam tirar uma vantagem de sete pontos para o primeiro colocado (48 a 41). No entanto, o time comandado pelo pressionado Thomas Tuchel está com uma partida a menos e pode diminuir a diferença para quatro pontos.

Além disso, o Bayern não poderá contar com o zagueiro Kim e o lateral Mazraoui que estão servindo suas seleções na Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações, respectivamente. Assim, eles se juntam aos lesionados Gnabry, Peretz, Buchmann e Bouna Sarr na lista de desfalques.

Como chega o Union Berlin

Por outro lado, o Union Berlin briga por objetivos opostos na temporada. Após a eliminação na fase de grupos da Champions, a primeira da história do clube, o time da capital alemã precisa somar pontos para afastar o fantasma do rebaixamento. Isto porque, a equipe é a primeira fora da zona da degola, com 14 pontos, sendo três de vantagem para o Mainz.

Ao mesmo tempo, o técnico Nenad Bjelica não poderá contar com o volante Laidouni, que está a serviço da seleção da Tunísia na Copa Africana de Nações. Assim, ele se junta ao lesionado Rani Khedira como desfalques da equipe.

Bayern de Munique x Union Berlin

Partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: quarta-feira, 24/01/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, De Ligt e Alphonso Davies; Kimmich e Goretzka; Coman, Musiala e Sané; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Union Berlin: Ronnow; Knoche, Vogt e Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Kral, Aaronson e Gosens; Kaufmann e Volland. Técnico: Nenad Bjelica.

Onde assistir: SporTV e OneFootball

