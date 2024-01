Chelsea goleia o Middlesbrough e vai à final da Copa da Liga Inglesa

O Chelsea está na final da Copa da Liga Inglesa. Afinal, nesta terça-feira, os Blues golearam o Middlesbrough por 6 a 1 pelo jogo de volta da semifinal e avançaram à decisão. Na ida, porém, o time de Londres havia perdido por 1 a 0. Jonathan Howson (contra), Enzo Fernández, Axel Disasi, Cole Palmer (duas vezes) e Nino Madueke marcaram no Stamford Brigde para o time de Mauricio Pochettino. Morgan Rogers, entretanto, descontou.

Classificado, o Chelsea agora aguarda o outro finalista para saber quem enfrentará na decisão. Fulham e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, em Londres, para definir quem avança. Na ida, os Reds venceram por 2 a 1 em Anfield. A final está marcada para o dia 25 de fevereiro.

Precisando do resultado, o Chelsea dominou desde o começo e foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. Com 14, Sterling tentou passe para Broja, mas Howson marcou contra ao tentar cortar. Enzo Fernández fez o segundo aos 28 pegando sobra na pequena área. Aos 35, Disasi recuperou bola no ataque e se lançou para o ataque. Sterling foi solícito com o companheiro e achou boa assistência para o terceiro dos Blues. Aos 41, Palmer recuperou bola na entrada da área e bateu no canto para fazer o quarto.

O Chelsea não tirou o pé na etapa final e marcou mais duas vezes. Gallagher fez boa jogada pela esquerda aos 32 e tocou para Palmer bater forte e fazer mais um. O sexto saiu aos 36, com Madueke, em mais uma assistência de Gallagher. Aos 42, porém, o Boro diminuiu com o camisa 10 Rogers, que acertou belo chute de fora da área.

