Allan diz que pretende seguir no Al-Wahda após interesse do Botafogo

O interesse do Botafogo em contar com o volante Allan ficou mais difícil. Afinal, em entrevista à imprensa dos Emirados Árabes, o jogador afirmou que pretende seguir no Al-Wahda (EAU) e que aguarda um contato para renovar seu contrato.

“É claro que quero ficar no Al-Wahda e adoro estar aqui no clube onde me sinto confortável, mas estou esperando que o clube me faça uma oferta de renovação e então veremos o que acontece. Estou aguardando as negociações de renovação com o clube e espero que cheguemos a um acordo. E digo aos torcedores do Al-Wahda que também quero ficar e continuar com a equipe”, disse o atleta ao “Al-Bayan”.

Allan tem vínculo com o Al-Wahda até junho e está livre para assinar um pré-contrato. O Glorioso, porém, chegou a ter um acordo com o atleta, que buscava a liberação imediata. Dessa forma, as declarações do volante colocam uma interrogação sobre sua transferência.

“Recebi algumas ofertas de vários clubes que contataram meu agente, mas atualmente estou me concentrando em meu treinamento com o Al-Wahda”, declarou Allan.

Revelado pelo Vasco, Allan deixou o Cruz-Maltino em 2012 e se transferiu para a Udinese (ITA). Na sequência, o volante passou por Napoli (ITA) e Everton (ING), antes de chegar ao Al-Wahda em 2022. Em 2019, o meio-campista fez parte do elenco que conquistou o título da Copa América com a Seleção Brasileira sob o comando de Tite.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.