Ituano x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Ituano nesta quarta-feira (24), às 19h30, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Timão tenta se manter empolgado, após vencer na estreia. 1 a 0 em cima do Guarani, na Neo Química Arena. Por outro lado, o Galo de Itu perdeu na primeira rodada para o São Bernardo e tenta se recuperar na competição.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da CazéTV e do Paulistão Play.

Como chega o Ituano?

O Ituano reencontra o Corinthians após eliminar o Timão nas quartas de final do último Campeonato Paulista. A equipe parou nas semifinais diante do futuro campeão Palmeiras, mas ficou a boa impressão para a Série B e Copa do Brasil que viriam em seguida. Contudo, na atual temporada, começou com o pé esquerdo. A derrota para o São Bernardo veio junto com uma atuação nada empolgante e que precisa ser trabalhada para alçar voos maiores no Estadual.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o Timão estreou com vitória no Paulistão, ao bater o Guarani por 1 a 0, na Neo Química Arena. Apesar do triunfo, o técnico Mano Menezes não curtiu muito a atuação da equipe. Contudo, para a partida, o treinador pode ganha dois reforços. Afinal, existe a expectativa que o lateral-direito Matheuzinho e o meia-atacante Rodrigo Garro, já estejam regularizados e possam estrear com a camisa alvinegra. Por fim, o time deve ser muito parecido com aquele que bateu o Bugre no final de semana.

ITUANO X CORINTHIANS

Segunda rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 24/01/2024, 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

ITUANO: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Eduardo Person, Jean Pyerre (Yann Rolim) e Thonny Anderson; Salatiel e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Maycon, Raniele, Rojas (Garro) e Matheus Araújo; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Thiago Duarte Peixoto

