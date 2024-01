Onde assistir, na TV, aos jogos desta 4ª feira (23/1)

Com as muitas opções de canais para acompanhar os jogos, em Tvs aberta, fechada, streaming e canais de Youtube, o Jogada10 resume para o Joganauta onde irá passar o jogo de seu time nesta quarta-feira (24/1). Uma das atrações é a abertura do Campeonato Mineiro. Acompanhe abaixo em qual plataforma acessar e ver os jogos dos principais campeonatos do Brasil e do exterior:

Jogos desta 4ª (24/1) na TV – Brasil

(Obs: horários de Brasília)

Campeonato Paulista

19h30 – Ituano x Corinthians – Cazé TV e Paulistão Play (ambos youtube)

19h30 – Portuguesa x Bragantino – TNT, HBO Max e Paulistão Play (Youtube)

21h30 – Palmeiras x Inter de LImeira – Recoprd (apenas SP) e Paulistão Play (Youtube)

Campeonato Carioca

16h – Bangu x Nova Iguaçu – Canal Goat (Youtube)

19h – Portuguesa x Sampaio Corrêa – Canal Goat (Youtube)

21h30 – Boavista x Votafogo – Canal Goat (Youtube)

Campeonato Gaúcho

19h – Ypiranga x Caxias – GE e Youtube GZH

19h – São Luiz x Internacional – Premiere 2

20h – Avenida x Brasil – GE e Youtube GZH

21h30 – Grêmio x São José – SporTV e Premiere 2

Campeonato Mineiro

19h – Villa Nova x Cruzeiro – Premiere

21h30 – Patrocinense x Atlético – Premiere

Campeonato Paranaense

19h – Athletico x Maringá – NSPorts (Youtube)

Campeonato Catarinense

19h – Concórdia x Criciúma – MB TV (Youtube)

20h – Figeuirense x Joinville – MB TV (Youtube)

20h30 – Brusque x Chapecoense – MB TV (Youtube)

21h30 – Marcílio Dias x Internacional – MB TV (Youtube)

Campeonato Baiano

19h15 – Bahia x Jacobina – TVE Bahia (para BA) e Youtube da TVE Bahia

21h – Barcelona x Vitória – TVE Bahia (para BA) e Youtube da TVE Bahia

Campeonato Pernambucano

16h30 – Central x Náutico – Canal Goat

21h – Santa Cruz x Retrô – Canal Goat

Jogos na TV – Internacional

Campeonato Alemão

16h30 – Bayern x Union Berlin – SporTV, Goat (Youtube) e Onefootball (www.onefootball.com)

Taça da Liga de Portugal

(semifinal)

16h45 – Benfica x Estoril – ESPN 2 e Star+

Copa da Liga Inglesa

(semifinal)

17h – Fulham x Liverpool – ESPN e Star+

Copa do Rei

Quartas de final

17h30 – Bilbao x Barcelona – Star +

Copa Africana

14h – Namíbia x Mali – Bandsports e Band Play

14h – África do Sul x Tunísia – Band Play

17h – Tanzânia x Congo – Band Play

17h – Zâm,bia x Marrocos – Bandsports e Band Play

Copa da Ásia

8h30 – Japão x Indonésia – ESPN4 e Star+

