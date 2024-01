Athletic Bilbao x Barcelona: escalações e onde assistir

Partida decisiva na Copa do Rei da Espanha. Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 17h30, no Estádio de San Mamés, em jogo único pelas quartas de final do mata-mata mais importante do futebol espanhol.

Como chega o Athletic Bilbao

Os Leones garantiram a classificação para esta fase do torneio após a vitória por 2 a 0 sobre o Alavés nas oitavas de final e terão a vantagem de jogar em casa diante de um pressionado Barcelona.

No entanto, o técnico Ernesto Valverde enfrenta alguns problemas na escalação. Um dos pilares da equipe, Iñaki Williams, está na disputa da Copa Africana de Nações e se junta aos lesionados Mikel Vesga e Oscar de Marcos como desfalques na equipe. Além disso, Dani Garcia é tratado como dúvida para o jogo desta quarta-feira.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barça eliminou o modesto Unionistas de Salamanca, da terceira divisão local, com o placar de 3 a 1. Mas, o técnico Xavi está pressionado para buscar resultados positivos após alguns tropeços nesta temporada.

Além disso, o Barcelona enfrenta uma extensa lista de desfalques. João Cancelo, Gavi, Raphinha, Marcos Alonso, Marc-Andre ter Stegen e Iñigo Martínez, lesionados, estão fora. Ao mesmo tempo, Christensen aparece como dúvida e o jovem Cubarsí pode ser escalado como titular caso o dinamarquês não tenha condições de jogo.

Athletic Bilbao x Barcelona

Quartas de final da Copa do Rei

Data e horário: quarta-feira, 24/01/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés, em Bilbau (ESP)

Athletic Bilbao: Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Herrera, Prados; Muniain, Sancet, Nico Williams; Villalibre. Técnico: Ernesto Valverde

Barcelona: Peña; Cubarsí (Christensen), Koundé, Araújo, Baldé; Pedri, Gündogan, De Jong; Torres, Lewandowski, Yamal (João Félix). Técnico: Xavi

Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)

VAR: Eduardo Prieto Iglesias (ESP)

Onde assistir: Star+

