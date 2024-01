Fulham x Liverpool: escalações e onde assistir

A final da Copa da Liga Inglesa 2023/24 será definida nesta quarta-feira (24). Fulham e Liverpool se enfrentam às 17h, no estádio Craven Cottage, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da competição. Os Reds contam com a vantagem do empate após o triunfo por 2 a 1 no primeiro duelo e quem avançar encara o Chelsea na decisão.

Como chega o Fulham

Em casa, somente a vitória interessa ao clube londrino. Isto porque, no primeiro duelo, a equipe foi superada por 2 a 1 em Anfield, e um empate nesta quarta não será suficiente para a equipe avançar.

Ao mesmo tempo, além de precisar superar o time de melhor campanha na Premier League, o Fulham terá alguns desfalques para este duelo decisivo. Assim, o técnico Marco Silva não poderá contar com Alex Iwobi, Calvin Bassey e Fodé Ballo-Touré, que estão a serviço de suas seleções na Copa Africana de Nações. Eles se juntam ao lesionado Adama Traoré.

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League, o Liverpool segue na briga por mais um título para sua sala de troféus e apenas um empate nesta quarta é suficiente para a equipe ir à final da Copa da Liga Inglesa.

No entanto, assim como os donos da casa, o Liverpool terá algumas baixas no elenco para esta semifinal. Mohamed Salah e Wataru Endu, na disputa da Copa Africana de Nações, estão fora. Assim, eles se juntam aos lesionados Thiago Alcântara, Stefan Bajcetic, Joel Matip, Ben Doak, Kostas Tsimikas, Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson. Além disso, Dominik Szoboszlai aparece como dúvida na equipe.

Fulham x Liverpool

Semifinal da Copa da Liga Inglesa (jogo da volta)

Data e horário: quarta-feira, 24/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

Fulham: Leno; Castagne, Adarabioyo, Diop, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Gomez; Elliott, Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Jota, Nuñez. Técnico: Jurgen Klopp.

Árbitro: Simon Hooper (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

