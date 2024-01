Bahia anuncia a chegada do zagueiro Víctor Cuesta, ex-Botafogo

Tem jogador novo no Esquadrão. O Bahia anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Víctor Cuesta, de 35 anos. O jogador estava no Botafogo até o ano passado, mas não fazia parte dos planos do Alvinegro para 2024. Dessa forma, acertou com o clube baiano.

Cuesta chega para o lugar de Vitor Hugo, que foi emprestado ao Panathinaikos (GRE). O atleta acertou com os gregos por empréstimo e seguiu direto de Manchester, onde o Bahia fez pré-temporada, para se apresentar à nova equipe.

O nome de Víctor Cuesta já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e o defensor está liberado para estrear pelo Esquadrão. O atleta já treina com seus novos companheiros no Cidade Tricolor e fará sua estreia em breve.

O contrato de Cuesta com o Bahia é válido até dezembro, no final da temporada, mas com possibilidade de renovação por mais um ano. Em 2o23, pelo Botafogo, fez 62 jogos, mas terminou o ano em baixa após a queda da equipe carioca que acabou perdendo o título brasileiro.

Além do Botafogo, o defensor jogou também no Internacional no futebol brasileiro. Cuesta ficou de 2017 a 2022 no Colorado e, apesar de argentino, se naturalizou como brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.