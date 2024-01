Santos encaminha acerto com o goleiro Gabriel Brazão

O Santos deixou encaminhada a contratação do goleiro Gabriel Brazão para a sequência da temporada. O jogador de 23 anos pertence à Internazionale, da Itália, mas deverá ser liberado em breve. Aliás, é exatamente isto que o arqueiro espera obter nos próximos dias. Até a virada do ano, ele estava emprestado à Ternana, também da Itália, mas que joga a segunda divisão do futebol local.

Gabriel Brazão assinou contrato com a Internazionale válido até julho de 2025, portanto, com mais um ano e meio de duração. Mas como não faz parte dos planos da comissão técnica nerazzurra, está buscando uma rescisão amigável. Ele chegou a ser emprestado cinco vezes no período em que esteve no time milanês.

De fato, o Santos precisa de peças de reposição para o gol, já que conta apenas com João Paulo e Diógenes, após a perda de Vladimir para o Guarani e John para o Botafogo. A tendência é que, no Peixe, Gabriel assine contrato válido até o fim de 2026. Ele chega indicado pelo técnico Fábio Carille e após o clube não conseguir fechar com Tadeu, do Goiás, e Marcelo Grohe, hoje na Arábia Saudita.

Gabriel Brazão já passou pela Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20, tendo até uma convocação à equipe principal, por Tite, em 2018. Na altura, ele fazia parte de um processo, por parte do treinador, para dar experiência a jovens jogadores da posição, ainda que não entrassem em campo. Na carreira, defendeu Parma e Spal, na Itália, além de Albacete e Oviedo, na Espanha. Em 2022, passou pelo Cruzeiro, mas sem entrar em campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.