Felipe Soares projeta evolução no Bangu

Em uma trajetória que inclui passagens pelas categorias de base do Corinthians e futebol europeu, Felipe Soares chegou ao Bangu no início desta temporada. Rapidamente, aliás, conquistou seu espaço na defesa da equipe. Demonstrando consistência, foi titular nas duas primeiras partidas do Bangu no Campeonato Carioca. Assim, já virou peça chave do time. Ao comentar sobre (derrotas para Portuguesa e Botafogo) as primeiras partidas, Felipe destacou a dificuldade contra rivais mais perigosos.

“Foram dois jogos bem difíceis, adversários qualificados e que nos trouxeram grandes dificuldades. Passei um período jogando na Europa, as minhas últimas três temporadas foram lá. Inegavelmente tem uma diferença no estilo de jogo e no clima também. Por isso, acredito que é um período de readaptação ao futebol brasileiro. Mas eu creio que já estou bem adaptado. O time todo vai evoluir”, afirmou.

Apesar dos resultados desfavoráveis nas últimas partidas contra Portuguesa e Botafogo, Felipe Soares expressou confiança na capacidade do time em se recuperar. Na próxima rodada, o Bangu enfrentará o Nova Iguaçu na quarta-feira (24). O zagueiro projetou a preparação e a evolução da equipe na competição.

“Vamos enfrentar uma grande equipe, que tem bons jogadores e que vai nos trazer dificuldades. Contudo, acredito na força do nosso time e precisamos dar uma resposta positiva. Acredito que o nosso grupo vai evoluir nos próximos jogos e desse modo vamos entrar no caminho das vitórias”, concluiu.

