Palmeiras x Inter de Limeira: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara a Inter de Limeira nesta quarta-feira (24), às 21h35, no Allianz Parque, pela 2° rodada do Campeonato Paulista. O Verdão vem de um empate dolorosa em sua estreia na competição, já que ficou no 1 a 1 contra o Novorizontino, fora de casa. Por outro lado, a equipe de Limeira também sofreu um duro golpe. Afinal, o clube do interior sofreu uma virada da Portuguesa nos minutos finais e estreou no Estadual com derrota.

Onde assistir:

A partida terá transmissão da Record e Paulistão Play.

Como chega o Palmeiras?

Após um empate amargo com o Novorizontino na primeira rodada, o Palmeiras encontra seu torcedor pela primeira vez em 2024, querendo sua primeira vitória no ano. Contudo, o técnico Abel Ferreira não deve fazer modificações no time titular. Afinal, mesmo com Gabriel Menino e Piquerez voltaram a treinar com o elenco, mas ainda devem fazer controle de carga. Assim, Vanderlan deve ser mantido no time titular e Richard Ríos no meio de campo. Por fim, no sistema ofensivo, Breno Lopes e Rony terão mais uma oportunidade juntos.

Como chega a Inter de Limeira?

Por outro lado, a Inter de Limeira segue com o desfalque do volante Jhony. Afinal, o jogador , contratado para ser titular no meio-campo, sofreu uma lesão no posterior da coxa direita no jogo-treino contra o Bragantino. Assim, ele deve perder os primeiros jogos do Paulistão. Entretanto, o experiente João Paulo, volante que estava no Londrina, está recuperado de desconforto, participou normalmente das atividades e deve ir para o jogo.

PALMEIRAS X INTER DE LIMEIRA

Segunda rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 24/01/2024, 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Richard Ríos, Veiga e Mayke; Breno Lopes e Rony. Técnico: Abel Ferreira

INTER DE LIMEIRA: Max Walef; Felipe Albuquerque, Matheus Mancini, Diego Jussani e Zé Mário; Gustavo Bochecha, João Paulo, Lucas Buchecha e Fernando Canesin; Quirino e Éverton Brito. Técnico: Júnior Rocha

Árbitro: João Vitor Gobi

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.