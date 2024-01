São Paulo fica apenas no empate com o Mirassol, fora de casa

O São Paulo ficou no empate com o Mirassol, nesta terça-feira (23), em 1 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida aconteceu na casa da equipe verde e amarela, no interior de São Paulo. Embora tivesse saído atrás no marcador, o time do Morumbi conseguiu a reação ainda no primeiro tempo. Mas desperdiçou muitas oportunidades na segunda etapa e não pôde obter a virada. Parte disso se deveu à boa atuação do goleiro Alex Muralha, do Mirassol.

Primeiro tempo

Com um esquema diferente, no 3-4-3, o São Paulo foi melhor, com mais posse de bola e volume de jogo. mas criou poucas oportunidades claras até os 30 minutos. Tanto Rafael quanto Muralha, os goleiros das duas equipes, não tinham feito grande trabalho. Até que, aos 37, saiu o primeiro gol, após cobrança de escanteio de Danielzinho, após a qual Luiz Otávio cabeceou livre na pequena área e fez 1 a 0 Mirassol. Mas foi o mesmo Luiz Otávio que, minutos depois, colocou a mão na bola dentro da área: pênalti, que Galoppo converteu, empatando o jogo.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi pobre em emoções, não foi assim na segunda etapa. Logo no começo, o São Paulo chegou a balançar a rede após jogada de Ferreira pela esquerda e passe para Galoppo, que chutou mascado e a bola entrou. Mas o VAR deu impedimento de Calleri, que teria encoberto a visão do goleiro do Mirassol. A resposta do time da casa veio quando Warley fez grande jogada pela esquerda, correu cerca de 30 metros e chutou cruzado; Mário Sérgio quase alcançou, mas a bola foi para fora. Os donos da casa também chegaram a colocar uma bola na trave, num lance invalidado pela arbitragem.

O jogo caiu um pouco de rendimento nos minutos seguintes, mas ainda com o São Paulo superior ao Mirassol. Tanto é que, aos 34 minutos, quase veio a virada: após lançamento na área, Ruan cabeceou e Alex Muralha, com o peito, salvou. Nos contra-ataques, o Mirassol tentava levar perigo e quase conseguiu, já no fim, quando Paulinho Boia entrou livre, mas acabou desarmado em cima da hora por Igor Vinícius. E assim o marcador terminou igualado, com ambos times permanecendo invictos: o São Paulo com quatro pontos e o Mirassol, com dois.

MIRASSOL 1×1 SÃO PAULO

Segunda rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 23/01/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio e Warley; Yuri, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Mário Sérgio e Negueba. Técnico: Mozart.

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Diego Costa; Wellington Rato, Alisson, Pablo Maia e Wellington; Galoppo, Calleri e Ferreira. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Auxiliares: Evandro de Melo Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Luis Otávio (MIR); Diego Costa(SÃO)

Gols: Luiz Otávio, 37’/1ºT (1-0); Galoppo (pênalti), 47’/2ºT (1-1)

