Andrey Santos pede mais efetividade da Seleção no Pré-Olímpico

Capitão da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, o meio-campista Andrey Santos celebrou a vitória sobre a Bolívia, nesta terça-feira. O camisa 5, que pertence ao Chelsea (ING), elogiou a atuação, mas ressaltou a qualidade do adversário.

“A gente sabia da dificuldade que seria essa partida. Todos os jogos são muito difíceis, tivemos a experiência do Sul-Americano e da Copa do Mundo. Sabíamos que a Bolívia era um adversário que competia muito e a dificuldade que íamos enfrentar”, disse Andrey.

O Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Endrick, mas não teve atuação de muito destaque. Apesar de balançar as redes logo aos quatro minutos, o time de Ramon Menezes não fez partida excelente. Andrey pediu mais efetividade na sequência, mas afirmou que a equipe canarinho criou.

“Acho que é finalizar mais as jogadas. A gente criou e criou, faltou matar (a partida). Graças a Deus, a gente saiu com a vitória, o grupo inteiro está de parabéns. Agora é descansar e focar na próxima partida”, declarou o ex-jogador do Vasco.

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira, pela terceira rodada da competição, diante da Colômbia. O jogo acontecerá no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, às 20h (de Brasília).

