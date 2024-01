Endrick afirma que esperava jogo difícil contra a Bolívia

A Seleção Brasileira estreou no Torneio Pré-Olímpico com uma vitória magra por 1 a 0 sobre a Bolívia, nesta terça-feira (23). Após o jogo, Endrick, autor do gol da vitória, admitiu que o time encontrou dificuldades em diversos momentos diante do adversário. Entretanto, disse que a competição, que acontece na Venezuela, trará esse nível de dificuldade a cada partida.

“Foi uma partida difícil inegavelmente. Como falo e sempre falei, não tem ninguém melhor do que ninguém. A Bolívia é um time excelente. No último jogo deles, estavam perdendo de 3 a 1 e conseguiram empatar. Sendo assim, acredito que todos os jogos serão difíceis. É assim que vai ser em todo o pré-olímpico” projetou.

Atual bicampea olímpica, a Seleção, por isso, chegou à Venezuela com status de favorita. Quando questionado sobre jogar sob esse tipo de pressão, Endrick refutou o favoritismo atribuído. Além disso, voltou a deixar claro que espera uma competição difícil e equilibrada até o fim.

“Não há pressão. Tem a Venezuela, a Argentina, o Uruguai. Todos que estão aqui tem capacidade de conquistar vaga para a olimpíada. Hoje fizemos um bom jogo. Não tivemos a bola, mas marcamos bem e conseguimos vencer. Foi uma vitória boa para nos dar esperanças em relação ao futuro na competição. Vamos treinar, treinar e treinar para conquistar outras e, desse modo, colocar o Brasil na olimpíada”, concluiu.

A equipe volta a campo pela competição na sexta-feira, quando enfrenta a Colômbia às 20h (de Brasília).

