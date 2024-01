Santos inscreve zagueiro da Copinha no Campeonato Paulista

O zagueiro Samuel Lima, destaque do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, agora figura na lista “B” do Campeonato Paulista. Até o momento, ele é o único jogador proveniente da Copinha a alcançar a promoção ao grupo principal.

A ascensão do zagueiro começou a se desenhar em agosto de 2023, quando renovou seu contrato com o Santos até junho de 2026. Embora já tivesse assinado seu primeiro contrato profissional em agosto de 2022, o destaque de Samuel nas categorias de base levou à prorrogação de seu vínculo.

Zagueiro jogou no Sub-20 do Santos mesmo abaixo da categoria

Nascido em 2006, Samuel Lima já atuava no Sub-20 desde o ano anterior, apesar de sua elegibilidade para jogar no Sub-17. Sua precocidade não passou despercebida. Com isso, foi titular ao longo da temporada nas categorias de base. Posteriormente, conquistou sua primeira convocação para defender a Seleção Brasileira Sub-17.

Samuel Lima junta-se a outros zagueiros do Santos inscritos no Campeonato Paulista: Joaquim, Gil, Messias, João Basso e Jair. Alex Nascimento, atualmente em processo de recuperação de uma lesão, não teve sua inscrição na competição confirmada.

