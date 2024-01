Botafogo divulga relacionados para encarar Boavista; John segue fora

O Botafogo encara o Boavista nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2024, mas o técnico Tiago Nunes ainda não terá força máxima. As equipes se enfrentam no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, às 21h30 (de Brasília).

O goleiro John já está regularizado, mas ainda não está disponível e segue fora da relação. O venezuelano Jefferson Savarino, porém, ainda não foi inscrito e segue de fora. Os dois chegaram nesta temporada. Voltando de lesão, Patrick de Paula também não entrará em campo, assim como Rafael, que se recupera de contusão.

Com duas vitórias em duas partidas disputadas, o Botafogo é o líder do Cariocão. O Glorioso é o único com 100% de aproveitamento e vai em busca da terceira vitória consecutiva. Após jogar com time alternativo na rodada passada, porém, Tiago Nunes mandará a campo o que tem de melhor.

Veja os relacionados do Botafogo

Goleiro: Gatito Fernández, Igor Gabriel e Lucas Barreto;

Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Hugo, Lucas Halter e Marçal;

Meio-campistas: Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, Jacob, Kauê, Marlon Freitas, Newton, Raí e Tchê Tchê;

Atacantes: Janderson, Jeffinho, Junior Santos, Matheus Nascimento, Segovinha, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.