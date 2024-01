Galoppo esbraveja em empate do São Paulo: ‘Não estou contente’

O argentino Galoppo era, certamente, o jogador mais insatisfeito do São Paulo após o empate desta terça-feira (23), com o Mirassol. O tricolor até que não jogou mal, mas perdeu oportunidades e teve um gol anulado, do próprio meio-campista. Na opinião do jogador, o lance não era passível de impedimento, marcado pelo VAR. Mas ele também destacou que alguns erros do time do Morumbi acabaram custando caro:

“Não estou contente, pois poderíamos ter ganho. Fica um sabor amargo. Fiz um gol e outro muito bonito, mas que anularam. O goleiro não chegaria jamais na bola e deram um impedimento do Calleri que, para mim, não atrapalhou a jogada. Fiquei com raiva e não acreditei que marcaram impedimento. Mas precisamos ter auto-crítica, erramos em alguns momentos e precisamos melhorar, continuar trabalhando para não perder mais pontos no caminho”.

Galoppo ainda falou sobre a possibilidade de manter sua vaga como titular do São Paulo. De acordo com o argentino, o importante é que todos os atletas se unam em torno de um propósito, o de fazer o Tricolor vencedor. E que este deve ser o espírito que moverá o time para o próximo confronto, sábado, em casa, contra a Portuguesa.

“Tento fazer o meu melhor sempre. Se vou ser titular ou não, isso pouco importa. Aqui não tem Galoppo, nem James Rodríguez, aqui é São Paulo e todos nós entendemos isso. Que jogue e entre quem estiver melhor para isso”, afirmou o argentino.

