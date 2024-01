Villa Nova x Cruzeiro: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro inicia a sua caminhada no Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira (24/1). Às 19h30 (de Brasília), enfrenta o tradicional Villa Nova, no Castor Cifuentes, em Nova Lima. A Raposa tentará acabar com a hegemonia do Atlético, que é o atual tetracampeão e favorito a mais um caneco. Além disso, tenta apagar a decepção da temporada passada, quando caiu na semifinal. Mas há animação na torcida, que em 60 minutos esgotou os mil ingressos disponibilizados para o time visitante no acanhado Castro Cifuentes (4.000)

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partir das 19h30 (de Brasília).

Como está o Villa Nova

O Villa é normalmente considerado quarto grande de Minas. Afinal, disputa a competição pela 96ª vez, já ganhou cinco vezes o Estadual (mas o último em 1951) e conta com uma torcida fiel. Para o duelo desta noite, quer a forra da derrota por 4 a 0 na edição passada para o Cruzeiro. Além disso, o foco é alcançar a semifinal. Assim, para começar bem a competição, o treinador Vinícius Munhoz vem treinando a equipe há 50 dias, encerrando a pré-temporada em Contagem. Neste péríodo, testou ao máximo o seu elenco de 29 jogadores. Seu esquema para a estreia será com três homens de frente: Renatinho, Caio Mancha e Guilherme Santos.

Como está o Cruzeiro

O treinador argentino Nicolás Larcamón testou algumas formações nos últimos dias e é quase certo que, para a estreia, entrará com um time mais cauteloso, com três zagueiros: Neris, Lucas Oliveira e Marlon. Mas há uma dúvida. Como Lucas Romero ainda não fará a restreia (poupado para o duelo de sábado com o Athletic) os meias Ian Luccas e Japa disputam uma vaga. Mas o primeiro larga um pouco mais na frente. No ataque, Matheus Pereira e Arthur Gomes formarão o trio com o argentino Dinello, contratado ao Pumas/MEX.

VILLA NOVA X CRUZEIRO

1ª Rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 24/1/2024, 19h (de Brasília)

Local: Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

VILLA NOVA: Júlio Cesar; Antonio Cabral, Renan, Bocanegra e Charles; Gabriel Oliveira, Neto e Ramonzinho; Renatinho, Caio Mancha e Guilherme Santos. Técnico: Vinícius Munhoz

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Neris, Lucas Oliveira e Marlon; William, Lucas Silva, Ian Luccas (Japa) e Robert; Pereira, Arthur Gomes e Dinello. Técnico: Nicolás Larcamón

Árbitro: André Luiz Policarpo

Auxiliares: Guilherme Camilo e Felipe Alan Costa

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.