Corinthians tem conversas avançadas para contratar Pedro Raul

O Corinthians tem negociações avançadas com o Toluca, do México, para a contratação do atacante Pedro Raul. O jogador, que não vem atravessando grande momento na equipe mexicana, interessa ao Timão há algumas semanas e a diretoria estuda uma boa oferta para adquiri-lo em definitivo. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista César Luis Merlo.

Aos 27 anos, Pedro Raul está no México desde o meio do ano passado. Na altura, o Toluca o comprou do Vasco, por R$ 24 milhões. Portanto, é pouco provável que o Timão gaste uma quantia menor do que esta para comprar os direitos econômicos do centroavante. No México, ele marcou apenas quatro gols em 19 jogos. Aliás, ele foi titular em dez das oportunidades nas quais entrou em campo.

Revelado pelo Cruzeiro-RS, Pedro Raul passou ainda por Aimoré, Vitória de Guimarães, de Portugal, Atlético Goianiense, Botafogo, Kashiwa Reysol, do Japão, Juarez, do México, e Goiás, antes de chegar ao Vasco. Na equipe esmeraldina, viveu sua melhor temporada, em 2022, marcando 26 gols em 50 jogos e terminando o Brasileirão como vice-artilheiro geral.

Caso o Corinthians realmente feche com Pedro Raul, terá uma opção a mais para a posição de centroavante. Atualmente, a principal delas é Yuri Alberto, titular absoluto do setor. Com sua diretoria negociando com o possível novo reforço, o Timão entra em campo nesta quarta-feira (24), contra o Ituano, fora de casa, pela segunda rodada do Paulistão.

