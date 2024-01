Ramon Menezes aprova a estreia da Seleção Pré-Olímpica

Quando se trata de Brasil x Bolívia em partidas de futebol, a expectativa é, normalmente, de uma vitória brasileira sem maiores dificuldades. Entretanto, não foi o que aconteceu nesta terça-feira (23). Muito pelo contrário. A Seleção Pré-Olímpica até venceu os bolivianos na estreia do torneio, que classifica campeã e vice para os Jogos de Paris, em 2024. O placar, todavia, foi um magro 1 a 0. Decepção? Não, pelo menos para o técnico Ramon Menezes.

“Cumprimos nosso objetivo. Precisávamos vencer o primeiro jogo. Antes de tudo, enfrentamos uma seleção qualificada, que fez um ótimo jogo na rodada inicial. Empatou em 3 a 3 após estar perdendo por 3 a 1. Vamos crescer durante a competição, fazendo as correções necessárias. Começamos com três pontos e deixamos para trás o peso da estreia”, avaliou.

Mesmo com a vitória pelo placar mínimo e sem apresentar um futebol vistoso, Ramon fez elogios à atuação do Brasil. A seleção se preparou por duas semanas para a competição e, segundo o técnico, ainda vai subir de produção no decorrer do campeonato.

“Criamos chances nas duas etapas. Os atletas, nesse meio tempo, vão assimilando a nossa forma de jogar e a resposta hoje já foi muito boa. Soubemos vencer e valorizamos a posse de bola quando foi preciso”, ponderou.

A Endrick, autor do gol de vitória e maior estrela do grupo, por fim, só elogios. Mas não só ao camisa 9: “Vai nos ajudar muito. Tem um potencial enorme, assim como todos os jovens aqui. Trazem uma bagagem muito grande, principalmente nas seleções de base”.

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira, às 20h (de Brasília), contra a Colômbia.

