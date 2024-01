Polícia investiga roubo no novo CT do Bragantino

A Polícia Civil investiga um roubo que ocorreu nas instalações do novo Centro de Treinamento do Red Bull Bragantino. Ainda em obras, o CT fica às margens da rodovia Dom Pedro I, em Atibaia (SP). O incidente resultou em um prejuízo estimado em quase R$ 1 milhão. Foram roubadas 100 televisões, cabos de bobina e fios de cobre.

Segundo informações, pelo menos sete criminosos participaram dessa ação. O delegado Hermes Jun Nakashima detalhou a especialização do grupo.

Depoimentos à Polícia citam coação

“Trata-se de uma quadrilha organizada. Foram lá para roubar televisões. Certamente já tinha até a quem vender os aparelhos. E lá se aproveitaram para roubar outros produtos, como fios de cobre. Foi uma operação cirúrgica, de criminosos de fora da região. Temos um suspeito, mas ainda sem elementos para prisão”, explicou.

O incidente ocorreu por volta das 23h do dia 17 de dezembro de 2023. Na ocasião, aproximadamente seis trabalhadores da obra estavam presentes no local. De acordo com os depoimentos, houve coação para que eles colaborassem com os criminosos.

O elenco profissional, entretanto, ainda não usa as instalações. A entrega do CT está prevista para o primeiro semestre deste ano.

