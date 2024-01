Grêmio x São José: onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite desta quarta-feira (24), Grêmio e São José se enfrentam, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. As duas equipes não venceram em seus jogos de estreia e, agora, entram em campo para tentar chegar à primeira vitória. A bola rola às 21h30, na Arena do Grêmio.

Onde assistir

A partida terá transmissão do sportv (fechada) e do Premiere (pay-per-view), a partir das 21h.

Como chega o Grêmio

O Grêmio, que nunca perdeu para o São José jogando em seu novo estádio, chega de derrota para o Caxias, na primeira rodada. O Tricolor acabou batido por 2 a 1, fora de casa, mas não contou com sua dupla de zaga titular: Kannemann e Geromel. Os dois voltam à equipe e poderão até atuar juntos. Poupado, o argentino não jogou a primeira partida, enquanto Geromel volta à relação após uma fratura no dedo. Caso comece jogando, estará com uma proteção no local. Já no gol, Caíque e Marchesín lutam por uma vaga.

Como chega o São José

O Zequinha, como é conhecido, somou apenas um ponto em sua estreia, no empate em 1 a 1 com o São Luiz, de Ijuí. A equipe não derrota o Tricolor desde 2018 e tenta quebrar este tabu. Treinado por China Balbino, o São José deve manter a base da equipe que disputou a sua primeira partida. Aliás, um dos destaques fica por conta do atacante Roberson, revelado pelo próprio Grêmio.

GRÊMIO x SÃO JOSÉ

Campeonato Gaúcho – 2ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 24/1/2024, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna e Juarez de Mello Júnior

GRÊMIO: Caíque (Marchesín); João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Rodrigo Ely (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Everton Galdino, JP Galvão e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO JOSÉ: Fábio; Fredson, Jadson e Tiago Pedra; Dudu, Carrilho, Nonato e Marcílio; Alessandro Vinicius, Roberson e Kayan. Técnico: China Balbino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.