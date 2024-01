Anfitriã da Copa Africana, Costa do Marfim está a um passo do vexame

A última rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações virou um drama para Costa do Marfim. Afinal, a seleção, que é potência continental, pode terminar, nesta quarta-feira (24/1) eliminada da competição em que é anfitriã. Para aumentar o vexame: das 24 seleções, 16 avançam de fase: as duas primeiras colocadas de cada um dos seis grupos, e as quatro melhores terceiras. A Costa do Marfim ficou em terceiro no Grupo A. E pode ficar entre as duas piores terceiras. Caso isso ocorra, dará adeus neste torneio em que muitos davam o título como favas contadas para os marfinenses.

Faz a figa, Costa do Marfim!

A Costa do Marfim encerrou a sua participação na fase de grupos com três pontos e saldo de -3. Atrás de Guiné Equatorial e Nigéria, ambas com sete pontos (os marfinenses perderam por 1 a 0 para os fortes nigerianos e levaram de 4 a 0 da nanica GuinéEquatorial).

Então, a situação é a seguinte: duas seleções que também terminaram suas participações e ficaram em terceiro já estão garantidas nas oitavas: Guiné (4 pontos no Grupo C) e Mauritânia (3 pontos e saldo -1 no Grupo D). Uma ja está fora: Gana (dois pontos no Grupo B).

Assim, restam duas vagas para três terceiros colocados. Costa do Marfim e as seleções dos grupos que jogam a última rodada nesta quarta-feira: E e F. Logo, os marfinenses torcem para terminar na frente de uma delas.

O Grupo E tem a seguinte situação: Mali 4 pontos, África do Sul, 3, Namíbia, 3 e Tunísia 1. Os jogos são: Namibia x Mali e África do Sul x Tunísia. A Costa do Marfim tem de torcer por derrota da Namibia e que a Tunísia não vença os sul-africanos. Como o empate para Mali e Namíbia classifica os dois, torcer para ficar na frente do terceiro deste grupo é o mais complicado.

Assim resta o Grupo F. Marrocos tem 4 pontos, Congo e Zâmbia 2 e Tanzânia 1. O jogos são Zambia x Marrocos e Congo x Tanzânia. Aqui. o terceiro colocado só ficaria na frente da Costa do Marfim se ocorrer empates nestes jogos.

Dureza para a Costa do Marfim, um gigante continental, duas vezes campeão da África e que pode viver um vexame histórico em casa.

