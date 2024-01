Presidente do São Paulo reclama de arbitragem após empate: ‘Injustificável’

O São Paulo saiu irado de campo após o empate em 1 a 1 contra o Mirassol, fora de casa, pela 2° rodada do Campeonato Paulista. Tudo por conta do gol de Galoppo que o árbitro anulou por suposta interferência de Calleri, que estava impedido, na visão do goleiro Alex Muralha. Após a partida, o presidente do Tricolor, Júlio Casares, utilizou suas redes sociais para protestar sobre a marcação do juiz.

“Paulistão é, sem dúvida, um dos campeonatos mais importantes do Brasil. Responsável por excelente receita para os clubes, bem organizado, tradicional… Uma pena que hoje um erro injustificável nos tirou os três pontos. Seguimos agora para a próxima rodada, contra a Portuguesa, no Morumbis. Seguimos”, escreveu o mandatário.

Logo aos 20 segundos do segundo tempo, Ferreirinha fez boa jogada pela esquerda e rolou para Galoppo, na entrada da área. O argentino chapou bonito, a bola deu um leve desvio no marcador e morreu no ângulo de Alex Muralha. Contudo, após ser chamado pelo VAR, o árbitro Lucas Canetto Bellote disse que Calleri interferiu na visão do goleiro do Mirassol e anulou o tento. Vale ressaltar que no chute do meia do São Paulo, a bola desvia no braço do zagueiro Luiz Otávio.

Técnico do São Paulo também deixou a partida irritado

Aliás. após a partida, o técnico Thiago Carpini também contestou a decisão da arbitragem que anulou gol de Galoppo. O treinador mediu as palavras, mas depois afirmou que, para ele, o lance foi legal.

“Acho que tudo o que se fala demais acaba surtindo efeito negativo, ele não vai voltar atrás. Mas numa finalização boa do Galoppo acho difícil que a interferência de um atleta foi o que evitou que o Muralha fizesse a defesa. É interpretativo, mas na minha opinião o gol foi legítimo”, lamentou Carpini.

