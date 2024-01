Messi vai a restaurante e paga R$ 5 mil em um bife

O atacante Messi movimenta a economia da ensolarada Flórida e aproveita, assim, o seu momento de bon-vivant. Na último fim de semana, o craque do Inter Miami reuniu, então, uma rapaziada da pesada para jantar em um restaurante de luxo. Nele, chegou a pagar 920 euros (R$ 5 mil) somente em um bife. A informação é do site “TMZ”, especializado, aliás, nas fofocas da bola.

O astro argentino não desfrutou a carne sozinho e dividiu a iguaria com esposa Antonella. Na mesa, também estavam o lateral-esquerdo Jordi Alba e o atacante Suárez, seus companheiros de time, acompanhados, também, por suas respectivas cônjuges.

Quem também figurou no grupo foi a atriz Sofia Vergara. A artista colombiana de 51 anos deixou Hollywood para se juntar aos astros do Miami.

Messi tem razão de sobra para se esbaldar na Terra do Tio Sam. Afinal, na última semana, levou mais um prêmio The Best, troféu que a Fifa entrega ao melhor jogador da temporada.

Messi em campo

Os ansiosos para rever o camisa 10 em ação vão ter que esperar mais um pouquinho. O Inter Miami dos craques sul-americanos fará o jogo de abertura da temporada 2024 da liga norte-americana de futebol, a Major League Soccer (MLS), no dia 21 de fevereiro, contra o Real Salt Lake. O calendário foi divulgado nesta semana.

