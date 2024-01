Corinthians defende tabu de 17 anos contra o Ituano

O Corinthians encara o Ituano nesta quarta-feira (24), às 19h30, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Timão tenta se manter empolgado após vencer na estreia por 1 a 0 em cima do Guarani, na Neo Química Arena, e tenta manter um tabu. Afinal, o Alvinegro não perde para o Galo de Itu há 17 anos.

A última vez que o Corinthians perdeu para o Ituano aconteceu pelo Campeonato Paulista de 2007. Em partida realizada no Pacaembu, o Galo de Itu venceu por 2 a 1. com dois gols de Sorato. Cristian descontou para o Timão. Desde então, foram 13 jogos, com 10 vitórias do clube do Parque São Jorge e três empates.

Contudo, o último confronto entre as equipes traz más lembranças ao Timão. Afinal, em duelo pelas quartas de final do Paulistão do ano passado, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1 e a partida foi para os pênaltis. Na marca da cal, o Ituano levou a melhor em plena Neo Química Arena, eliminou o Corinthians e avançou no Estadual.

Agora, o Timão tenta manter este tabu para seguir bem neste começo de Paulistão. Após vencer o Guarani em casa, o Corinthians terá seu primeiro compromisso fora de casa na temporada e quer manter o 100% no Estadual.

