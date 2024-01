Palmeiras e Inter de Limeira têm retrospecto equilibrado no século

O Palmeiras encara a Inter de Limeira nesta quarta-feira (24), às 21h35, no Allianz Parque, pela 2° rodada do Campeonato Paulista. O Verdão vem de um empate doloroso em sua estreia na competição, já que ficou no 1 a 1 contra o Novorizontino, fora de casa. Contudo, mesmo apontado como favorito, o Alviverde tem um retrospecto equilibrado contra o adversário desta noite neste século.

Afinal, no século 21, Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentaram seis vezes, com duas vitórias do Verdão, três empates e uma vitória do time do interior.

O primeiro duelo do século é até emblemático. Pelo Campeonato Paulista de 2001, as partidas que acabavam empatadas iam para as disputas de pênalti, nas quais o vencedor ganhava um ponto extra. O embate terminou em 0 a 0 e, na marca da cal, a Inter de Limeira levou a melhor vencendo por 13 a 12.

O próximo confronto viria a acontecer apenas em 2005. Também pelo Estadual, o Verdão venceu por 5 a 3 fora de casa. Depois deste confronto, as duas equipes ficaram 15 anos sem se enfrentar, até 2020.

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentaram nos últimos quatro anos

Aliás, vale ressaltar que Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentaram nos últimos quatro anos. E o retrospecto representa o equilíbrio. São dois empates por 0 a 0 e uma vitória para cada lado.

O triunfo da Inter de Limeira aconteceu em 2021: 1 a 0 em pleno Allianz Parque, com gol de Bruno Xavier já nos acréscimos da partida. Vale lembrar que o Palmeiras já era conduzido por Abel Ferreira. Após três anos sem vencer o adversário, o Verdão conseguiu dar o troco no ano passado e venceu por 2 a 0, também jogando em seus domínios.

Agora, as duas equipes se enfrentam buscando a primeira vitória no ano. O Palmeiras empatou com o Novorizontino, na 1° rodada, enquanto a Inter de Limeira perdeu para a Portuguesa por 3 a 2.

