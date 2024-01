Renato Abreu visita treino do Flamengo em Orlando: ‘Sempre torcendo’

O Flamengo recebeu uma visita ilustre no treino de terça-feira (23), nos Estados Unidos. Afinal, Renato Abreu marcou presença na atividade de Tite e acompanhou os atletas rubro-negros em campo. O ex-jogador atuou durante seis anos no clube e atualmente mora em Orlando.

Relação entre Renato Abreu e Flamengo

Ao lado da esposa e das três filhas, Renato Abreu mora nos Estados Unidos há seis anos e atualmente trabalha como coach da escolinha do Orlando City, na Flórida. Apesar da distância, ele segue acompanhando e torcendo pelo Flamengo.

“Sempre acompanho. Curto as fotos. Sempre falo sobre o Flamengo. Eu tenho uma história muito boa no clube, foi uma passagem de seis anos. Minhas filhas são todas flamenguistas, ficou uma relação muito boa. E estou sempre torcendo para o Flamengo alcançar seus objetivos'”, disse Renato Abreu ao “ge”.

Amistoso contra Orlando City

Em seguida, Renato Abreu fez uma projeção do jogo entre Flamengo e Orlando City. Afinal, os times se enfrentam no próximo sábado (27), às 15h (Horário de Brasília), pelo segundo amistoso da FC Series.

“É um jogo de autoavaliação. O Orlando City já tem um ritmo de jogo e o Flamengo ainda está em construção, querendo fazer a pré-temporada bem. O Tite tem coisas para ajustar, a parte física ainda vai fluir. Creio que vai ser um grande jogo, um jogo competitivo e a torcida rubro-negra vai estar por lá para admirar e ver um bom futebol”, concluiu Renato Abreu.

Com 271 jogos e 73 gols, Renato Abreu é o quarto maior artilheiro do clube neste século. O ex-jogador era conhecido pela torcida como “Urubu Rei” e se destacava pelas cobranças de falta. O ídolo rubro-negro conquistou duas Copas do Brasil e dois Cariocas na Gávea.

