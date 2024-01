Santos pede e FPF altera jogo contra o Guarani para o Morumbis

Após pedido do Santos, a Federação Paulista aceitou que o clube mandasse o duelo contra o Guarani no Morumbis. Inicialmente, a partida seria realizada na Vila Belmiro, no dia 4 de fevereiro. Contudo, após um acordo com o São Paulo, o Peixe conseguiu que o embate acontecesse na capital. O jogo acontece pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

A ideia da diretoria do Peixe é prestigiar o torcedor paulistano. Com isso, decidiu fazer um processo de gentileza com o São Paulo. Em novembro de 2023, o Tricolor Paulista utilizou a Vila Belmiro para um duelo contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o Santos quer usar o Morumbis como sinal de reciprocidade.

Contudo, para o acontecimento do embate, o dia também precisou ser alterado. Isso porque no dia 4 de fevereiro, já há o jogo do Corinthians marcado para a Neo Química Arena, às 16h, contra o Novorizontino. Por determinação do Governo do Estado de São Paulo, não pode acontecer dois jogos de times rivais no mesmo dia na capital paulista. Por isso, houve também a mudança de data da partida.

No dia 4, São Paulo e Palmeiras estão em Belo Horizonte para a disputa da final da Supercopa do Brasil, no Mineirão. Assim, o Tricolor não impôs qualquer tipo de resistência para ceder o Morumbis. Assim, o Santos fará seu primeiro jogo na capital em 2024. A ideia da diretoria é que mais jogos aconteça na cidade.

