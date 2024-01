Ex-atleta, empresário e agora ator: Ronaldo Fenômeno vira garoto-propaganda de banco

O ex-jogador e atual gestor da SAF do Cruzeiro e do Valladolid, Ronaldo Fenômeno, agora também tem uma nova profissão. Afinal, ele virou ator e é garoto-propaganda das novas peças publicitárias do Banco Itaú.

O banco, afinal, contratou nomes de peso para sua nova peça publicitária. A atriz Fernanda Montenegro é um dos nomes. No caso de Ronaldo, aliás, o banco ressaltou a superação do jogador que foi campeão do mundo e o melhor atleta da modalidade no planeta.

“Eu enfrentei tempestades. Me recriei com elas. Porque, como elas, eu também sou força da natureza. Me chamam de Fenômeno. Você me conhece. Seus pais me conhecem. Os filhos dos seus filhos me conhecem. Eu nunca parei de nascer, nascer e nascer. E continuo. Hoje, amanhã e pelos próximos 100 anos”, destaca Fenômeno.

Afinal, a superintendente de marketing da empresa, Thaiza Akemi, salientou que os nomes escolhidos representam a ideia da campanha.

“Ronaldo caiu e se levantou diversas vezes em sua carreira, foi desacreditado e se reinventou. Seus feitos demonstram que tudo é possível quando existe persistência. Ele leva o nome do Brasil para o mundo e seu legado para os futuros atletas e amantes da bola. É exemplo de superação, determinação e humildade”, completou.

