Gatito banca a era SAF: ' Vai nos ajudar a ter um grande ano '

Titular do Botafogo no início desta temporada, ídolo da torcida alvinegra e com mais de 200 jogos pelo Mais Tradicional nas costas, o goleiro Gatito acredita em dias melhores no Glorioso e banca a nova era do clube, apesar de críticas da galera, principalmente, em relação à montagem do time para 2024. Segundo o jogador paraguaio, a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) resolveu alguns problemas pontuais. Mas ainda há muito chão pela frente.

“São dois anos de SAF, ainda tem muito para melhorar como um todo. Estamos nesse caminho. São jogadores que estão chegando, parte do estafe que veio para complementar, pessoas de muita formação, de muita qualidade. Tudo isso vai ajudar para que seja um ano muito bom”, disse, em entrevista ao “SporTV”.

Gatito tem lugar de fala, afinal, é o jogador estrangeiro com mais partidas pelo Botafogo. Mas nem sempre foi protagonista no Alvinegro. No ano passado, por exemplo, amargou o banco de reserva com a ascensão de Perri, hoje, no Lyon (FRA). Solidário, o Gato não se incomoda e elogia o ex-companheiro de equipe.

“Ele fez uma temporada muito boa, tanto que teve as convocações para a Seleção Brasileira, sempre torci pelo bom desempenho dele. Claro que queremos jogar, mas também somos cintes e realistas do momento que está vivendo seu companheiro”, arrematou o veterano atleta guarani.

Com Gatito, o Botafogo, 100% no Carioca, volta a campo, nesta quarta-feira (24), contra o Boavista, fora de casa, em Saquarema. A bola rola às 21h30, pela terceira rodada do Estadual.

