Com retornos importantes, Grêmio divulga relacionados para partida diante do São José

O Grêmio divulgou, na noite de terça-feira (23), os relacionados para partida diante do São José. Afinal, os times se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Assim, Renato Gaúcho já encerrou os preparativos para partida.

Relacionados do Grêmio

A lista de relacionados contou com novidades e retornos especiais. Afinal, Pedro Geromel e Kannemann estão de volta ao time após serem desfalques na primeira rodada. A outra surpresa é a presença de André Henrique, que ficou regularizado no BID após registrar seu novo contrato no clube.

Aliás, Pedro Geromel ficou de fora da estreia por conta de uma fratura em um dos dedos da mão. Kannemann, por outro lado, não jogou na primeira rodada para ser preservado e ganhar uns dias extras de preparação. Apesar do retorno dos zagueiros, Renato Gaúcho deve repetir os mesmos titulares da partida do fim de semana.

LEIA MAIS: Grêmio x São José: onde assistir, escalações e arbitragem

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Caíque e Marchesín

Laterais: Fábio, Joao Pedro, Reinaldo e Wesley Costa

Zagueiros: Bruno Uvini, Geromel, Gustavo Martins, Kannemann e Rodrigo Ely

Volantes: Dodi, Pepê e Villasanti

Meias: Cristaldo e Nathan

Atacantes: André Henrique, Besozzi, Galdino, Jhonata Robert, JP Galvão, Nathan Fernandes e Soteldo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.