Marcos Rocha fala sobre nível do Paulistão, mas diz sonhar com o tri

O Palmeiras encara a Inter de Limeira nesta quarta-feira (24), às 21h35, no Allianz Parque, pela 2° rodada do Campeonato Paulista. O Verdão vem de um empate em sua estreia na competição, já que ficou no 1 a 1 contra o Novorizontino, fora de casa, e quer se recuperar na competição. Além disso, o clube tenta manter o sonho do tricampeonato vivo. Pelo menos é o que deseja Marcos Rocha.

O lateral-direito disse que o objetivo do tricampeonato é um sonho para todos do elenco, mas ressaltou a dificuldade do Campeonato Paulista, que aumenta a cada ano.

“Feliz por participar de outro Paulistão, que está mais forte ainda. Fizemos um jogo no fim de semana com uma equipe que quase subiu para a Série A do Brasileiro, a dificuldade foi muito grande. São mais cinco equipes paulistas que disputam a Série B, então é um campeonato muito difícil. É continuar focado, tentar jogar e correr mais que o adversário, tentar sobressair na qualidade técnica. Mas é um campeonato muito forte, difícil, e espero que possamos quebrar mais essa meta e se tornar tricampeão depois de tanto tempo. É mais um feito para esse grupo colocar como meta e fazer de tudo para conquistar”, disse Marcos Rocha.

Marcos Rocha quer quebrar jejum de 90 anos

Atual bicampeão do torneio, o Palmeiras poderá quebrar um jejum que já dura 90 anos. Isso porque a última vez que o Verdão conquistou um tricampeonato estadual aconteceu nos anos de 1932, 1933 e 1934.

