Modelo mãe do possível terceiro filho de Neymar já namorou outro famoso. Saiba quem é

Neymar pode ser pai pela terceira vez. A confirmação vai acontecer com o exame de DNA que será realizado pelo atleta. A mãe da criança que garante que teve um relacionamento com o jogador é a modelo Amanda Kimberlly. No entanto, o jogador do Al-Hilal não foi o único famoso que a influenciadora já se envolveu.



Kimberlly já namorou o músico Lucas Kobayashi, conhecido como Koba, guitarrista e vocalista da banda Restart. Eles ficaram juntos entre 2013 e 2014, conforme registros por fotografias.

Aliás, Neymar já foi informado que será pai pela terceira vez. Ele, inclusive, deseja fazer o teste para confirmar se é o gerador da criança e, caso seja reconhecido, vai assumir todas as responsabilidades.

Kim estaria, afinal, no primeiro trimestre de gestação. Eles viveram um romance e a moça engravidou. Aliás, a notícia da gravidez foi dada a Neymar e seus familiares por WhatsApp e deixou o atleta brasileiro surpreso. Ele ainda ficou preocupado de como seria a reação de Bruna Biancardi ao saber da notícia.

As especulações sobre um terceiro filho de Neymar, afinal, aconteceram há três semanas. Tudo começou quando o perfil da modelo e influenciadora digital Jamile Lima comentou uma foto de Mavie: “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou a modelo no perfil Segue a Cami. O assunto, no entanto, esfriou e voltou a ganhar força nos últimos dias.

