Alvo do Fluminense, Thiago Silva despista sobre futuro

Thiago Silva é um dos principais alvos do Fluminense para 2024, mas ainda não definiu os próximos passos da carreira. O zagueiro concedeu uma entrevista nos últimos dias e fez questão de deixar seu futuro em aberto. O defensor de 39 anos é um dos destaques do Chelsea e vive um bom momento na Inglaterra.

Fala, Thiago Silva!

“Eu não tenho nada programado, se eu vou parar hoje ou ano que vem. Ainda não tem nada programado. Só estou procurando me divertir. Sabemos que está quase no final (da carreira). Mas ainda não é o final. Escolher o momento certo. Ainda estou conseguindo manter uma performance boa, meus números são bons, isso me dá tranquilidade para continuar”, disse Thiago Silva para HaytersTV.

“O futuro a Deus pertence. Vamos acabar bem esses quatro meses e ver o que tem para acontecer para frente. Estou super tranquilo em relação a isso. É só procurar me divertir da forma que venho fazendo, que ali na frente vai ser importante”, completou Thiago Silva.

Sonho do Fluminense

Aliás, Thiago Silva tem contrato no Chelsea até junho de 2024 e é um sonho antigo do Fluminense. O zagueiro é revelado pelas categorias de base do clube e tem uma identificação muito forte com os torcedores. Assim, os dirigentes tricolores vêm monitorando os próximos passos do defensor e torcem para um desfecho positivo nos próximos meses.

Com passagens por Fluminense, Dínamo de Moscou, Milan, PSG e Chelsea, Thiago Silva é um dos principais zagueiros do futebol mundial. O defensor, dessa forma, vem colecionando convocações para Seleção Brasileira e esteve presente nas últimas quatro Copas do Mundo. O jogador vive os últimos momentos da carreira.

