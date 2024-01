Pai de Endrick se emociona com gol: ‘momento que vou guardar para o resto da vida’

A Seleção Brasileira iniciou a disputa do Pré-Olímpico com vitória, por 1 a 0, em duelo no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. O gol do triunfo, aliás, foi anotado por Endrick e permitiu o Brasil ficar na segunda colocação do Grupo A, mas com um jogo a menos.

O senhor Douglas Ramos, afinal, esteve na arquibancada do estádio e acompanhou de perto o gol feito pelo filho. Ele, inclusive, falou da emoção que foi ver o garoto usando a camisa da Seleção Brasileira.

“Esse é um dos momentos que vou guardar para o resto da vida. Ver meu filho jogar com a Amarelinha, seja na Seleção principal ou na Seleção Olímpica, e ver o Brasil sair daqui com uma vitória com um gol dele, nada mais merecido … não só por ele como por toda a equipe”, disse.

Ramos ainda agradeceu e salientou que se sente um abençoado pelos momentos que tem vivido.

“Quero agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na vida da nossa família e principalmente na vida dele. É um garoto abençoado. Deus olhou lá de cima, apontou para ele e falou: “é você, meu filho”. Quero agradecer ao pessoal da comissão técnica também por ter dado essa oportunidade a ele”, concluiu.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (26), às 20h (de Brasília), em confronto da segunda rodada do Grupo A.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.