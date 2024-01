O Corinthians enfrenta o Ituano nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Guarani na estreia. 1 a 0, na Neo Química Arena. O Ituano perdeu na primeira rodada para o São Bernardo e tenta se recuperar na competição. A Voz do Esporte cobrirá esta partida e programou uma cobertura de primeira, que começa às 18h (de Brasília), com um pré-jogo sob o comando de Christian Rafael. Ele também estará na narração.