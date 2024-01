Santos acerta renovação com patrocinador por dois anos

O Santos acertou a renovação de contrato de patrocínio com a Kicaldo por mais duas temporadas. A empresa vem estampando sua marca nas mangas dos uniformes de jogo e de treino do time masculino profissional desde setembro de 2019. Assim, continuará com o acordo até 2025.

Os valores não foram revelados. Contudo, sabe-se que o Santos conseguiu aumentar o valor do contrato em relação à temporada passada. Vale lembrar que a equipe disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e uma competição continental, quando participou da Copa Sul-Americana, em 2023.

Na semana passada, o Santos havia anunciado o contrato com a GT Foods, que agora estampa a omoplata do uniforme de jogo. Além disso, também negocia novos valores com a Blaze, dona do espaço máster na camisa até o fim da próxima temporada. Por fim, o Alvinegro Praiano também tem uma oferta de uma casa de apostas, que seria a maior de sua história.

Por conta de uma cláusula de confidencialidade, o Peixe não divulga qual a empresa interessada no patrocínio. Agora, a diretoria santista irá acionar a Blaze, atual detentora do espaço, para saber se a empresa irá cobrir o valor oferecido. Mas isso não deve ocorrer diante dos problemas que a Blaze vem enfrentando na Justiça brasileira. Caso não aconteça, a multa rescisória deverá acabar sendo paga para o novo patrocinador assumir.

Além das conversas para o espaço mais caro de sua camisa, o Santos está no mercado em busca de parceiros para as costas e para a barra traseira.

