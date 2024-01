Flamengo prevê arrecadação inédita em receitas recorrentes

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (24), seu orçamento previsto para 2024. Os números divulgados pelo clube chamaram atenção. Afinal, pela primeira vez na história, os dirigentes rubro-negros projetaram uma arrecadação superior a R$ 1 bilhão em receitas recorrentes, sem incluir transferências.

O crescimento do superávit é outro fator que chamou atenção. O clube pretendia alcançar um crescimento patrimonial de R$ 54 milhões, mas acabou subindo em R$ 303 milhões. Afinal, os dirigentes rubro-negros pularam de R$ 322 milhões para R$ 625 milhões em 2024.

Orçamento do Flamengo para 2024

O Flamengo havia alcançado um faturamento superior de R$ 1 bilhão em 2023. No entanto, os valores não haviam sido orçados. A confirmação da arrecadação milionária vem sendo realizada pela Ernst & Young (EY), uma das empresas “Big Four” da área. O resultado deve ser divulgado no dia 30 de março.

Aliás, os dirigentes rubro-negros estimam uma receita superior de R$ 1 bilhão para os próximos três anos, incluindo um crescimento estável do patrimônio líquido. Assim, a expectativa do clube é subir de R$ 625 milhões até R$ 789 milhões em 2026.

O Flamengo foi novamente ambicioso na projeção dos desempenhos esportivos. A expectativa do clube é que os jogadores rubro-negros cheguem na final do Carioca, nas semifinais das copas e na segunda colocação do Brasileirão em 2024. Vale lembrar que o time não conseguiu conquistar títulos em 2023, mas mesmo assim alcançou um faturamento alto no ano.

