Dirigente troca o Flamengo pelo Corinthians

Se por um lado o Corinthians se frustrou com o desejo de contar com Gabigol e Matheuzinho, o clube paulista terá um outro rubro-negro. Trata-se de Fabinho Soldado, atual gerente de futebol Flamengo. Ele chega ao Timão para assumir o cargo de diretor da mesma pasta. A informação é do portal “Coluna do Fla”.

Ex-jogador, Fabinho, de 47 anos, chegou ao Flamengo em 2017. Na época, a sua contratação foi para a área de scout do clube. Já no ano seguinte, assumiu o cargo de gerente do mesmo departamento.

Nos bastidores do clube carioca, Fabinho, nos últimos anos, trabalhou próximo ao ex-jogador Juan, que também é da pasta de futebol rubro-negra (gerente técnico). Em coletivas de imprensa após os jogos, por exemplo, a dupla sempre esteve junta no auditório do Maracanã.

Aliás, com a chegada de Tite, Fabinho começou a ser citado pelo treinador, que enaltecia a sua função dentro do clube, em suas entrevistas.

Fabinho está nos Estados Unidos com a delegação do Flamengo

Enquanto tratava de sua saída do Flamengo ao Corinthians, Fabinho estava no cotidiano da pré-temporada do Mais Querido na Flórida, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, inclusive, acompanhou o treino no Osceola Heritage Stadium, CT do Orlando City

