Dirigente do Vasco frisa que reforma de São Januário é o plano A da nova gestão

A nova diretoria do Vasco que foi montada pelo ex-jogador Pedrinho, recém-empossado presidente, já definiu a sua prioridade. Trata-se da reforma de São Januário pelo próximo triênio (2024-2026), período em que essa gestão ficará vigente. A incumbência por tal situação será Renato Brito, que é o 2º vice-presidente da nova direção, que tomou posse na última segunda-feira (22), em cerimônia na Lagoa.

Renato, em entrevista ao ‘Lance’, foi contundente e destacou que o plano A da nova administração do clube é a reforma da Colina Histórica.

“A reforma de São Januário é a principal entrega da nossa gestão. A gente está 100% comprometido nela. Não faltarão esforços para que ela saia do papel no menor curto prazo”, ressaltou o novo 2º vice-presidente.

Novo dirigente do Vasco é especialista na parte imobiliária

Brito é especialista no assunto, já que é um advogado perito em direito imobiliário. O novo cartola, aliás, admitiu que vem observando a situação do projeto de lei que passará por votação na Câmara de Vereadores. O Cruz-Maltino depende da aprovação nesta votação para conseguir angariar recursos financeiros com a venda do potencial construtivo do palco.

“Estamos analisando o projeto de lei de forma técnica, para ver se há a possibilidade de alguma melhoria legislativa que traga maior benefício ao Vasco. Esse projeto foi um presente do prefeito Eduardo Paes. Não está aprovado, a Câmara está de recesso”, expôs Renato.

“Temos algumas reuniões com os vereadores da “Bancada Vasco”, vamos chamar assim, que vão nos apoiar nesse pleito. Há uma esperança e expectativa que em abril esse projeto seja aprovado. A gente brinca com o dia 7 de abril, que é uma data histórica do Vasco, mas não sei se vai dar tempo”, complementou.

Vale ressaltar que a Câmara dos Vereadores está de recesso, período que se encerra após o Carnaval. Assim, para chegar ao ponto de entrar na pauta do Plenário para eleição, o projeto de lei precisará passar pela análise de 17 comissões. Simultaneamente, o clube vai ter que conseguir as licenças e autorizações com os órgãos emissores e responsáveis por tal. Ou seja, no atual cenário não há uma data para começar a reforma.

Objetivo da diretoria anterior ficou para Pedrinho

Jorge Salgado deixou claro que tentaria promover a reforma de São Januário desde que houvesse condições financeiras e que não saísse das receitas do clube. O ex-presidente deixa a situação encaminhada para Pedrinho. Isso porque a antiga diretoria obteve êxito nas tratativas com a Prefeitura do Rio de Janeiro e recebeu a assinatura do potencial construtivo e chance de vendê-lo.

Desde que o projeto de lei ganhasse o aval da Câmara dos Vereadores após votação. O planejamento era entregar a arena concluída no dia 21 de agosto de 2023, no 125º aniversário do Vasco, fato que não ocorreu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook