Corinthians não desiste de Matheuzinho, do Fla, e faz oferta de compra

O Corinthians arquitetou um plano B e muito mais ousado para contratar o Matheuzinho. Até a última terça-feira a tentativa de acertar com o lateral-direito por empréstimo fez água. Nesta quarta-feira (24), porém, o clube paulista articula para tê-lo em definitivo.

A diretoria do Corinthians que aparentemente havia desistido do jogador, mudou de ideia. Os dirigentes corintianos apresentaram uma proposta de compra, ao Flamengo de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,1 milhões). Dessa forma, o Timão ainda propõe pagar mais 1 milhão de euros (R$ 5,37 milhões) caso o lateral atinja metas pré-determinadas.

Uma das cartas na manga do Corinthians é a contratação de Fabinho Soldado para o cargo de gerente do futebol. O executivo deixou o Flamengo nesta quarta-feira e acertou com o Timão para a mesma função. Dessa forma, os dirigentes corintianos acreditam que podem destravar a transação.

Ao deixar o clube, Fabinho ganhou elogios púbicos de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Ambos têm ótimo relacionamento. O bom trânsito, aliás, poderia facilitar o acerto com Matheuzinho, na visão dos corintianos.

Matheuzinho já manifestou a vontade de se transferir para o Corinthians. Ele, inclusive, chegou a treinar com o time alvinegro ao longo da última semana. O jogador, entretanto, está de volta ao Rio. Ele chegou nesta quarta-feira e se apresentou no Ninho do Urubu para ser reintegrado ao elenco.

