Bayern vence e diminui a diferença para o líder Leverkusen

O Bayern de Munique venceu o Unior Berlin por 1 a 0 nesta quarta-feira (24), em partida atrasada da 13ª rodada da Bundesliga. Na Allianz Arena, Guerreiro garantiu a vitória do time da casa, que diminuiu a diferença na classificação para o líder Leverkusen. Com 44 pontos, os bávaros, agora, estão com quatro pontos de desvantagem para o primeiro colocado.

Em contrapartida, o Union Berlin segue em situação complicada, na 15ª posição, com 14 pontos. O primeiro time da zona de rebaixamento, o Mainz 05, tem 11.

Como foi o jogo

Faltou criatividade ao Bayern de Munique para ir para o intervalo com a vantagem no placar. Afinal, o time da casa teve a bola em seu domínio durante grande parte da primeira etapa, tanto que o goleiro Neuer teve pouquíssimo trabalho em campo. A equipe de Thomas Tuchel teve consecutivos erros em lançamentos para a área, com Coman pela esquerda e Sané pela direita.

Segundo tempo

O gol do Bayern saiu logo no primeiro minuto da segunda etapa. Guerreiro aproveitou a sobra de pancada de Harry Kane na trave e mandou a bola para o fundo da rede. Mesmo com o gol, o time de Munique seguiu pressionando o adversário. Mas, em alguns momentos, diminuiu o ritmo, controlando o placar.

Os jogadores do Union Berlin reclamaram muito de um pênalti não marcado aos 30′. Logo depois o técnico Nenad Bjelica se estranhou com Sané. No tumulto, o treinador empurrou o rosto do jogador. Posteriormente, o árbitro o expulsou e mostrou o cartão amarelo ao jogador. O Bayern esteve mais perto do segundo gol do que de sofrer o empate até o fim do jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook