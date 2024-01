Liverpool empata com Fulham e está na final da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool está na final da Copa da Liga Inglesa. Os Reds empataram fora de casa com o Fulham nesta quarta-feira (24/1), 1 a 1 no Craven Cottage. Como venceu o jogo de ida (2 a 1) se qualifica para enfrentar o Chelsea (que eliminou o Middlesbrough) na decisão desta que é a terceira competição em importância no futebol inglês. Luiz Díaz, num belo gol no primeiro tempo.

Assim, o Liverpool, que é o maior campeão deste torneio, vai tentar o décimo caneco. Os Reds venceram em 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 e 2022. Já o Chelsea ganhou cinco vezes: 1965, 1998, 2005, 2007 e 2015. O Fulham, eliminado pelo Liverpool nesta quarta-feira, buscava o primeiro título. O campeão da Copa da Liga Inglesa ganha uma premiação baixa, R$ 600 mil, e uma vaga pouco atraente no playoff da Liga Conferência da Europa.

Muito equilíbrio, mas Liverpool na frente

O Fulham fez um bom primeiro tempo. Teve um pouco menos de posse de bola (47%), mas contou com o ex-Flamengo Andreas Pereira se saindo bem como garçom. Além disso, conseguiu três finalizações perigosas. Uma com o português Palhinha, outra com o mexicano Jiménez e a terceira do brasileiro Willian (ex-Corinthians e Seleção). Mas o Liverpool foi um pouco superior e sempre esteve perto da área do rival. Acabou chegando ao gol aos 11 minutos. O atacante colombiano Luis Díaz recebeu pela esquerda, tirou dois marcadores, entrou na área e chutou rasteiro.

Apesar do empate, Reds na final

No segundo tempo, o Liverpool recuou. Tinha uma boa vantagem e ficou aguardando o Fulham na sua defesa. Deu espaços e, por pouco, os londrinos não marcaram aos oito minutos, num chute de Andreas na trave. De tanto tentar, o Fulham chegou ao empate aos 31 minutos, com Diop. Após escanteio e bola rechaçada pelo Liverpool, o Fulham recuperou a bola e Harry Wilson cruzou para o zagueiro Diop concluir. Contudo, o time da casa precisava vencer para levar o jogo à prorrogação. Não conseguiu. Liverpool na final.

