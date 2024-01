Botafogo entra na briga com Corinthians por Matheuzinho, do Flamengo

Responsável por uma das principais novelas do futebol brasileiro no momento, o lateral-direito Matheuzinho ganhou mais um pretendente. Afinal, após as negociações com o Corinthians, o jogador do Flamengo agora está na mira do Botafogo.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Alvinegro entrou em contato com dirigentes rubro-negros e demonstrou interesse no ala. O Rubro-Negro, porém, ainda não deu uma resposta ao rival local. O Glorioso está em busca de um jogador para a posição e procura nomes no mercado.

Corinthians e Flamengo chegaram a ter um acordo pelo empréstimo de Matheuzinho, que viajou a São Paulo para se apresentar e fazer exames médicos. O Timão, contudo, voltou atrás e tentou mudar alguns termos do contrato, e os cariocas não aceitaram as condições. Dessa forma, o lateral voltou ao clube rubro-negro mesmo depois de já estar treinando no time paulista.

Nesta quarta-feira, o Corinthians voltou a tentar a contratação de Matheuzinho, mas desta vez em definitivo. O Timão ofereceu 3 milhões de euros (de R$ 16,1 milhões) fixos, além de mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) em bônus pelo jogador. O trunfo corintiano é o novo diretor executivo Fabinho Soldado, que deixou justamente o Flamengo para acertar com a equipe do Parque São Jorge.

Enquanto não define se irá para o Corinthians ou se acertará com o Botafogo, Matheuzinho está de volta ao Rio de Janeiro. Dessa forma, ele está à disposição do técnico Mario Jorge para a equipe alternativa do Flamengo que está jogando o Campeonato Carioca.

