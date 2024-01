Santos x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara a Ponte Preta nesta quinta-feira (25), às 19h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Peixe chega empolgado após vencer na estreia ao bater o Botafogo-SP por 1 a 0, fora de casa. Por outro lado, a Macaca ficou no empate em 1 a 1 com o Mirassol, jogando em Campinas e busca a primeira vitória na competição.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max.

Como chega o Santos?

Autor do gol que deu a vitória ao Peixe na estreia diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, o atacante Otero está nos Estados Unidos para acompanhar o nascimento da filha. Ele retornou nesta quarta-feira (24), mas ainda é dúvida para o embate. De resto, o Alvinegro Praiano deve ser muito parecida com a qual venceu na primeira partida do Paulistão. Assim, Carille tenta dar ritmo a mesma equipe neste início de temporada.

Como chega a Ponte Preta?

Por outro lado, a Ponte Preta terá um reforço e um desfalque para a partida na Vila Belmiro. Afinal, o atacante Renato, uma das principais contratações da equipe para a temporada, já está inscrito no Paulistão e pode fazer sua estreia contra o Peixe. Contudo, o meia Felipe Amaral, que foi um dos destaques da equipe contra o Mirassol, acertou sua saída para o América-MG e não defende mais a Macaca.

SANTOS X PONTE PRETA

Segunda rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 25/01/2024, 19h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA: Pedrão; Igor Inocêncio, Haquin, Castro e Patrón; Emerson Santos, Felipinho, Dodô e Elvis; Jeh (Renato) e Iago Dias. Técnico: João Brigatti.

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Vinicius Furlan

