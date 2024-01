Vasco anuncia a contratação do atacante Adson

O atacante Adson é o mais novo reforço do Vasco. Nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino oficializou a contratação do jogador de 23 anos, que estava no Nantes (FRA). O contrato é válido por quatro anos, até o final de 2027.

A equipe de São Januário não divulgou os valores, mas sabe-se que o Vasco desembolsou 5 milhões de euros (R$ 26 milhões) para tirá-lo do Nantes. O atacante chega para substituir Gabriel Pec, que está de saída para o Los Angeles Galaxy (EUA).

Revelado pelo Corinthians, Adson estava na França desde agosto de 2023. Na equipe verde e amarela, contudo, ele não conseguiu render o esperado e voltou para o Brasil. Pelo Nantes, Adson disputou apenas oito partidas, com nenhum gol marcado.

O Vasco agora corre para inscrever o atleta e tê-lo à disposição no Campeonato Carioca. Entretanto, ele não estará disponível para o confronto com o Madureira, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

Adson é o quarto reforço do Vasco para a temporada 2024. Antes dele, o clube anunciou as chegadas dos zagueiros João Victor e Robert Rojas, além do atacante David.

