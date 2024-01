Barcelona perde para o Athletic Bilbao na prorrogação e é eliminado da Copa do Rei

O Barcelona está eliminado da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, pelas quartas de final do torneio eliminatório, o time catalão visitou o Athletic Bilbao, mas acabou superado por 4 a 2 no Estádio San Mamés na prorrogação. Guzureta, Sancet, Iñaki Williams e Nico Williams marcaram para o time do País Basco, enquanto Lewandowski e Lamine Yamal fizeram para os comandados de Xavi Hernández.

Classificado para as semifinais, o Athletic vai encarar o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Sevilla, que se enfrentam nesta quinta-feira. A vaga na decisão será definida em ida e volta, com partidas marcadas para o início e o final de fevereiro. Do outro lado da chave, Girona e Real Sociedad fazem a outra semifinal.

Gol no início

O Athletic aproveitou o calor do torcedor e partiu para o início desde o começo. Com menos de 40 segundos, a equipe do País Basco abriu o placar com Guruzeta. Em bola recuperada no ataque, o Bilbao pressionou e aproveitou bate e rebate. O centroavante da camisa 12 ficou com sobra dentro da grande área e mandou para o fundo das redes.

Virada

A vantagem basca durou até o 25 minutos, quando o Barcelona empatou. Mas dá para dizer que foi uma espécie de gol “sem querer”. Afinal, após a defesa do Athletic tentar um chutão, Lewandowski esticou a perna e fez um gol desarmando. A virada, contudo, veio apenas seis minutos depois. Lamine Yamal arrancou pela direita, cortou para o meio e bateu no cantinho da entrada da área para fazer um golaço.

De cabeça

Precisando do resultado, o Bilbao foi para cima e conseguiu o empate na etapa final. Logo com três minutos, Nico Williams levantou bola na medida para Sancet, que cabeceou e não deu chances de defesa para o goleiro Iñaki Peña.

Irmãos heróis

A partida se encaminhou para a prorrogação após o empate no tempo normal, e os donos da casa marcaram o gol da classificação nos acréscimos do primeiro tempo. Em bola recuperada no ataque, Villalibre tocou da esquerda para a direita, a bola desviou em Sancet e caiu nos pés de Iñaki Williams. O camisa 9 finalizou na trave, mas o rebote voltou nele, que, com o gol aberto, marcou o gol. O jogador, aliás, até segunda-feira estava na Costa do Marfim disputando a Copa Africana de Nações. Com a eliminação de Gana na frase de grupos, porém, ele voltou e se reapresentou ao clube basco. No último lance do jogo, Nico Williams, irmão de Iñaki, acertou lindo chute de trivela e deu números finais à partida.

Sequência

As equipes voltam a campo no fim de semana, ambas pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona joga no sábado, contra o Villarreal, em casa, enquanto o Athletic Bilbao tem compromisso no domingo, Cádiz, fora de casa.

