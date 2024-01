Internacional fica no empate, sem gols, com o São Luiz pelo Gauchão

Com uma escalação repleta de mudanças, o Internacional sofreu com a falta de ritmo e jogo e ficou no empate, sem gols (0 a 0), com o São Luiz-RS. O confronto, válido pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, aconteceu no Estádio 19 de Outubro, Ijuí (RS). Com o resultado, o Colorado estaciona com quatro pontos, na quinta colocação, dois atrás do líder Juventude. Os donos da casa empataram a segunda na competição e ocupam a sexta posição.

Na próxima rodada, o Colorado mede forças com o Ypiranga-RS, sábado (27), às 16h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Luiz também entra em campo no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília), contra o Caxias, no Centenário.

Adaptação colorada

Desde o primeiro minuto, o Inter teve muita dificuldade com a falta de entrosamento, já que Coudet colocou em campo um time com muitas mudanças. No primeiro tempo, o São Luiz teve mais volume de jogo, porém não conseguiu incomodar. Após cobrança de falta, Diogo subiu mais que Campanharo e cabeceou cara a cara com Anthoni, mas mandou para fora.

Furou na pequena área

Na melhor chance do primeiro tempo, o Inter chegou forte pela esquerda. depois do cruzamento, Diogo Sodré tocou de cabeça e Ramires chegou para finalizar, mas errou a bola e furou.

Mudanças alvirrubras

Na volta do intervalo, os visitantes foram em busca da vitória, Ao longo do segundo tempo, Coudet fez mudanças na equipe. Após escanteio, Vitão cabeceou, entretanto Robert Renan não alcançou a bola. Na sequência, Wanderson soltou a bomba de fora da área. No rebote de Raul, Pedro Henrique se atrapalhou com a bola.

Inacreditável

No fim da partida, De Pena alçou a bola na área, mas Alário mandou por cima, Em seguida, Luiz Adriano perdeu uma grande chance de carimbar os três pontos. Sendo assim, Bustos cruzou rasteiro para Luiz Adriano, que fez o mais difícil e mandou para fora. O São Luiz, por sua vez, pressionou, no fim, com bolas alçadas na área, mas o jogo ficou no 0 a 0.

SÃO LUIZ 0X0 INTERNACIONAL

2ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 24/1/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio 19 de Outubro, Ijuí (RS)

Gols:

SÃO LUIZ: Raul; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis (Felipe Baiano 41’/2ºT), Ramires (Airton 24’/2ºT), Diogo Sodré e Guilherme Dal Pian (Vini Peixoto 24’/2ºT); Gabriel Morbeck (Yan Philipe 26’/2ºT). Técnico: Alessandro Telles

INTERNACIONAL: Anthoni; Mallo, Igor Gomes, Robert Renan e Carlos De Peña; Rômulo, Gabriel Barros (Bruno Henrique 36’/2ºT), Hyoran (Wanderson – intervalo) e Gustavo Campanharo (Bustos 22’/2ºT); Pedro Henrique (Alário 22’/2ºT) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza

Cartões Amarelos: Diogo Sodré (SLU) / Carlos De Peña (INT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.