Bangu x Flamengo pelo Carioca deve ser em Aracaju

A partida entre Bangu e Flamengo, pelo Campeonato Carioca, deve acontecer em Aracaju, capital de Sergipe. O clube da zona oeste do Rio, mandante do jogo, pretendia realizá-lo em Cariacica, no Espírito Santo. Contudo, uma reviravolta nas negociações deve levar a confronto para a Arena Batistão, que tem capacidade para 15 mil torcedores. As informações são do jornalista Renan Moura.

Caso o jogo com o Bangu seja em Aracaju, esta será a segunda partida do clube no nordeste neste início de ano. Isso porque o Rubro-Negro já atuou em João Pessoa, empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, domingo passado (21) e tem jogo marcado para Natal, no próximo sábado (27), diante da Portuguesa.

Outra região contemplada pela “turnê” do time é a Norte: o time já jogou em Manaus, na estreia do Carioca, com goleada sobre o Audax por 4 a 0 (com o time principal), e atuará em Belém, dia 31, contra o Sampaio Correa.

